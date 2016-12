Les données de MétéoAlerte France sont partagées avec Météo-France dans le cadre d'un partenariat impliquant également l'association Infoclimat, afin d'afficher les données sur le site des Veilleurs du temps.

Remerciements à l'association Infoclimat, à l'UQAM, au groupe des sciences de l'atmosphère, au Centre ESCER, et à Unidata qui permettent à ce projet d'exister.

MétéoAlerte France est un service gratuit. Le but de celui-ci est d'avertir la population de phénomènes météorologiques qui peuvent être dangereux. Ce service dépend de votre participation! En effet, c'est vous qui entrez les observations!

Egalement, MétéoAlerte France utilise aussi les données d'observations horaires et multi-horaires des stations météorologiques (METAR/SYNOP/BUOY/SHIP/CMAN) afin d'entrer des observations automatiquement, de même que les stations météorologiques digitales de type professionnel des passionnés de l'association Infoclimat par leur réseau StatIC.

MétéoAlerte France consiste en trois items principaux:



Une carte de la France métropolitaine (8 cartes régionales) et certains pays limitrophes, avec des icônes identifiant les phénomènes météorologiques dangereux;

Une page de situation en format texte avec 6 jours d'archive (flux RSS 2.0 disponible);

Une archive des cartes et des détails texte à partir de novembre 2005.

Les informations sont codées par code de couleur. Sur les cartes (qui contiennent les informations des 12 dernières heures), les observations les plus récentes sont en rouge et les plus vieilles en bleu. En passant la souris sur les icônes des cartes, chaque observation est affichée en détails dans une info-bulle. En cliquant sur les icônes de la carte, la page des détails des observations pour le département où est située l'observation.

La superposition des icônes est gérée en affichant en priorité:

Les observations les plus récentes; Les phénomènes les plus importants.

Seuls les phénomènes météorologiques dangereux sont acceptés dans les observations. Mais comment qualifie-t-on un phénomène de dangereux? C'est un phénomène qui peut mettre en danger la vie de la population. Cela peut-être aussi simple qu'une chute de neige, un bouillard dense, un vent fort, etc. Pour entrer des observations, un formulaire est utilisé afin de n'accepter que ce type de phénomènes.

Maintenant, MétéoAlerte France est un partenariat entre Infoclimat, le Centre Météo UQAM-Montréal (MétéoCentre) et le Centre Météo UQAM-Toulouse. Je gère et développe totalement les serveurs et sites web MétéoAlerte et Météocentre, en collaboration avec le groupe de Sciences de l'atmosphère de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) qui fournit les serveurs et la bande passante.

Quelques informations au sujet du copyright. Les cartes de MétéoAlerte France (images gif seulement) sont libres de droit avec une restriction d'usage non-commercial seulement, mais elles doivent apparaître dans leur totalité et ce, sans aucune modification. Une version en miniature (une vignette) de la carte de MétéoAlerte France est disponible également. Pour tout usage commercial ou sur une page web contenant de la publicité, il est obligatoire de me contacter afin de connaître les modalités.